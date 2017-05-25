Проект "Бизнес-класс" поможет вологжанам открыть собственное дело

ВОЛОГДА, 25 мая — РИА Новости. Виктория Смирнова. Проект для развития микро- и малого предпринимательства — "Бизнес класс", благодаря которому действующие и начинающие бизнесмены смогут узнать, как начать собственное дело или вывести его на новый уровень стартовал в Вологодской области при поддержке регионального правительства, сообщил РИА Новости в четверг заместитель губернатора Алексей Кожевников.

"Вологодская область стала одним из пилотных регионов на Северо-Западе, в котором будет реализован проект "Бизнес класс" компаниями Сбербанк и Google. Мы надеемся, что предприниматели оценят этот развивающий курс и благодаря ему повысят свои компетенции, что должно сказаться на эффективности их бизнеса, позиции на рынках и в целом на бизнес-климате в регионе", — рассказал Кожевников.

По его словам, в основе программы "Бизнес класс" — практические занятия с опытными экспертами и наставниками, которые помогут предпринимателям вывести существующий бизнес на новый уровень или открыть свое дело с нуля. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте business-class.pro, регистрация уже открыта. Старт занятий запланирован на 15 августа 2017 года. После небольшого вступительного анкетирования участникам будет предложено пройти восемь модулей онлайн-обучения.

"Пройти обучение смогут более 10 тысяч жителей региона. Предприниматели смогут выбрать одну из двух траекторий обучения: для тех, кто уже работает в реальном бизнесе, или для тех, чьи идеи пока существуют только на бумаге. За самыми активными участниками будут закреплены наставники, а консультации от ведущих российских экспертов начинающие бизнесмены получат бесплатно, не выходя из дома. Уникальность этого проекта в том, что он не теоретический, а практико-ориентированный", — отметил замгубернатора.