Россельхознадзор рассказал, какие продукты Турция сможет поставлять в РФ

БЫКОВО (Московская область), 25 мая — РИА Новости. Турецкие производители продукции, к которой не было претензий со стороны Россельхознадзора, могут начать поставки в РФ после отмены российских торговых ограничений — однако к качеству томатов вопросы у ведомства были, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"То, что не входило под наши санкции, автоматически правительство открывает. Если правительство открыло и не было наших претензий — мы не едем (в Турцию для инспекции предприятий — ред.), мы едем только по тем продуктам, где были наши претензии", — сказал Данкверт журналистам в кулуарах публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Россельхознадзора.

"Возвращается то, что не имело наших претензий, и медленнее возвращается то, что имело претензии. То, что у нас было, в том числе томаты — они с претензиями. В томатах была томатная моль, тот же трипс. И по огурцам", — добавил он.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", указав, что ограничения по поставкам томатов пока сохранятся. Он пояснил, что данный вопрос увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей. В понедельник, 22 мая, Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что ограничения по томатам останутся в силе.