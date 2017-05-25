Минфин поддержал продление венского соглашения

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Минфин РФ солидарен с Минэнерго и поддерживает продление соглашения о сокращении добычи нефти, поскольку от его реализации оказались в выигрыше все нефтедобывающие страны, включая те, которые пошли на ограничения по добыче, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Минфин солидарен с министерством энергетики по вопросу продления соглашения ОПЕК/неОПЕК. Его реализация уже привела к тому, что нефтепроизводящие государства оказались в коллективном выигрыше — из-за роста цен нефтяная выручка увеличилась у всех стран, включая те, которые пошли на ограничения по добыче. Продление соглашения направлено на поддержку и стабилизацию цен на текущих уровнях, что позитивно отразится на платежных балансах стран-производителей нефти", — сказал глава Минфина.

"Минфин рассчитывает использовать благоприятную ценовую конъюнктуру для пополнения резервов, чтобы быть готовым к любым дальнейшим сценариям в случае волатильности цен на нефть", — также отметил он.