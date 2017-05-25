Орлов: "Белкомур" позволит раскрыть потенциал Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая — РИА Новости. Реализация межрегионального проекта строительства железнодорожной магистрали "Белкомур" позволит включить в полноценную работу ресурсный потенциал Архангельской области и соседних регионов, считает губернатор области Орлов, выступивший на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Наиболее значимыми проектами Архангельской области являются проекты развития транспортной инфраструктуры, без которых будет невозможно включить в полноценную работу ресурсный потенциал региона. В их числе — и межрегиональный проект строительства железнодорожной магистрали "Белкомур", — приводит пресс-служба правительства региона слова Орлова.

Как было отмечено в ходе заседания, реализация проекта "Белкомур" создаст условия для ускоренного промышленного и социально-экономического развития Пермского края, Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей и в целом Арктической зоны РФ.

По словам председателя правительства Архангельской области Алексея Алсуфьева на заседани, строительство магистрали открывает доступ к освоению природных ресурсов на обширной территории и гарантирует решение проблем вывоза продукции уникального Соликамско-Березниковского узла. В связи с реализацией "Белкомура" рассматривается более 40 крупных инвестпроектов развития предприятий ТЭК, химической, лесной судостроительной промышленности, производства стройматериалов, а также в области добычи полезных ископаемых и переработки морских биоресурсов. В результате может быть создано более 45 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, строительство магистрали сократит расстояние железнодорожных перевозок между предприятиями Урала, Сибири и портами Северного бассейна по отдельным направлениям на 850 километров; до портов Балтики — на 120-150 километров. Соответствующее снижение себестоимости перевозок составляет до 50% в порт Архангельск и до 5-8% в порты Балтики.

"Проект имеет большую историю и исследован достаточно детально, однако в настоящее время его значение существенно возросло в связи с принятыми стратегическими приоритетами развития Арктической зоны РФ, что еще раз было убедительно продекларировано в рамках международного Арктического форума 29-30 марта этого года в Архангельске. Предварительные результаты оценки социально-экономических эффектов от реализации проекта и его влияния на развитие макрорегиона подтверждают его высокий потенциал", — отметил Алсуфьев.

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