Саудовский министр энергетики сообщил, когда решится будущее венской сделки

ВЕНА, 25 мая — РИА Новости. В случае продления соглашения о сокращении добычи нефти до конца первого квартала 2018 года дальнейшая судьба договоренностей может быть определена уже в ноябре-декабре, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы решим, вероятно, это будет в конце ноября или начале декабря… что делать по завершению первого квартала 2018 года", — сказал аль-Фалих.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Мониторинговый комитет по итогам министерской встречи, прошедшей в среду в Вене, рекомендовал продлить соглашение еще на девять месяцев, оставив без изменения объем сокращения. Окончательное решение планируется принять в четверг на встрече ОПЕК и стран, не входящих в организацию.