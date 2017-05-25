Происшествие на НПЗ в Киришах не повлияло на работу установок завода

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Происшествие на Киришском нефтеперерабатывающем заводе (КИНЕФ, входит в "Сургутнефтегаз") в Ленинградской области не повлияло на работу технологических установок завода, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минэнерго РФ.
"По информации "Киришинефтеоргсинтез", взрыв произошел при осмотре резервной факельной линии (на заводе 2 линии — действующая и резервная). В результате инцидента погибло два газоспасателя. На работу технологических установок данный инцидент не повлиял",- сообщил собеседник агентства.