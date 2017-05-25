ЦБ назвал условия для наращивания золотовалютных резервов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Банк России будет наращивать объём международных резервов до 500 миллиардов долларов с нынешних 400 миллиардов долларов только при благоприятных условиях — при стабильно низкой инфляции и стабильном валютном рынке, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Наш долгосрочный ориентир — около 500 миллиардов долларов. Почему? Нынешний уровень резервов сейчас по всем меркам достаточен — около 400 миллиардов долларов. Но для того, чтобы обеспечить большую защиту от разного рода событий, которые могут происходить вовне, мы считаем, что при благоприятных условиях возможно наращивать золотовалютные резервы. Но будем это делать только при полной уверенности — и стабильности инфляции и стабильном валютном рынке. Здесь никакой спешки нет", — сказала Набиуллина на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.