Эксперт: США не будут оказывать давление на Россию по энергобезопасности

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США вряд ли будут оказывать прямое давление на РФ по вопросам энергобезопасности, но это может стать "побочным продуктом" той политики, которую проводит американский президент Дональд Трамп, заявил РИА Новости старший сотрудник Центра по мировой энергетике атлантического совета Бад Кут.
В свою очередь старший сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Эдвард Чоу рассказал РИА Новости, что США высказывают свою обеспокоенность в связи с продвижением проекта "Северный поток-2" российской стороной, однако, по его мнению, сам факт наличия таких обеспокоенностей не говорит о сформированной политике по данному вопросу.
Чоу полагает, что США не будут вводить санкции в отношении "Газпрома". "Если мы серьезно настроены, то тогда мы должны обсуждать это (введение дополнительных санкций в отношении энергосектора РФ), но я не думаю, что это произойдет. Мы не можем просто говорить, что мы чем-то озабочены и при этом не предпринимать никаких действий", — добавил эксперт.
Исследователь фонда "Свободная Россия" Илья Заславский также полагает, что позиция Трампа по "Северному потоку-2" "вряд ли сильно изменится по сравнению с позицией администрации Барака Обамы".
"Я думаю, что она (новая администрация) останется критически настроенной по отношению к этому проекту, и США будут стараться европейским партнерам показать, что это не в их долгосрочных интересах одобрять этот проект", — сказал Заславский РИА Новости.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации нового газопровода создана компания Nord Stream 2 AG.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что не видит законных оснований препятствовать реализации проекта строительства трубопровода "Северный поток-2", несмотря на то, что он не нравится ей политически.