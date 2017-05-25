Россия возобновит бизнес-диалог с США в рамках Петербургского форума

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) возобновляется бизнес-диалог между Россией и США, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в интервью ведущим информагентствам России.

Петербургский международный экономический форум пройдет в этом году 1-3 июня.

Полтавченко напомнил, что в этом году главной темой форума станут поиски нового баланса в глобальной экономике, заявлены четыре главные темы для дискуссий: "Динамика глобальной экономики", "Формируя повестку российской экономики", "Технологии, меняющие реальность" и "Человеческий капитал как ключевой вектор развития".

По его словам, ПМЭФ предлагает не только интересные темы для дискуссий, но и обеспечивает высокий уровень общения в кулуарах.

"А это главное для бизнеса. Например, представители стран Ближнего Востока, Латинской Америки проявляют большой интерес к так называемому "нулевому дню", когда будут обсуждаться вопросы развития малого и среднего предпринимательства. Также, на мой взгляд, знаковым является то, что, помимо уже традиционных мероприятий в рамках ШОС, БРИКС, "Деловой двадцатки" и так далее, возрождается бизнес-диалог Россия — США. Впервые после трехлетнего перерыва", — рассказал губернатор.

Петербургский международный экономический форум пройдет 1-3 июня в Санкт-Петербурге. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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