В Петербурге усилят меры безопасности в период проведения ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Меры безопасности в связи с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будут усилены, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в интервью ведущим информагентствам России.

Петербургский международный экономический форум, главной темой которого станут поиски нового баланса в глобальной экономике, пройдет 1-3 июня.

"Поскольку сегодня международный терроризм угрожает всем без исключения странам мира, конечно, в связи с проведением ПМЭФ меры безопасности будут еще больше усилены. Детали рассказывать не буду. Но сейчас делается все необходимое для выявления и предотвращения возможных негативных проявлений, прежде всего террористических", — сказал он.

Губернатор напомнил, что повышенные меры безопасности принимаются при проведении всех подобных крупных мероприятий, отметив, что "на данный момент ни одна иностранная делегация каких-либо опасений или дополнительных требований по вопросам безопасности нам не предъявляла".

"С учетом того печального и трагического события, которое произошло в Петербурге в апреле, правительство города и правоохранительные органы, естественно, сделали соответствующие выводы. Сегодня значительно усилены меры безопасности на общественном транспорте, в первую очередь, в метро, на объектах жизнеобеспечения. Были дополнительно отработаны схемы взаимодействия различных служб", — рассказал Полтавченко.

Он также отметил, что недавно в "Экспофоруме" прошли учения МЧС, было опробовано новое оборудование. Также состоялись внеплановые проверки объектов, которые задействованы в организации и проведении форума.

"На площадке ПМЭФ начнет работу Штаб аварийных служб. Круглосуточное дежурство будут нести аварийно-восстановительные бригады "Ленэнерго", "Водоканал", ГУП "ТЭК" и "ПетербургГаз". В случае возникновения нештатной ситуации они смогут быстро устранить проблему. Город выделят непосредственно на обслуживание форума 20 карет скорой помощи, резервирует два вертолета экстренной помощи, в 12 больницах мы зарезервировали 1,5 тысячи коек. Задействованы резервные энергетические мощности, чтобы все работало без сбоев. Мы очень серьезно готовимся, и к обеспечению безопасности подходим весьма строго и серьезно", — добавил губернатор.

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