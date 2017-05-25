Восемь организаций планируют покинуть реестр иностранных агентов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ещё восемь организаций, не получающих иностранное финансирование более года, могут быть вскоре исключены из реестра НКО-"иностранных агентов", реестр уже покинули 15 таких организаций, сообщил РИА Новости член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин.

В среду вечером состоялась встреча членов СПЧ с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Как сообщил ранее глава СПЧ Михаил Федотов, беседа продолжалась два с лишним часа, в ходе встречи удалось обсудить широкий круг вопросов.

"Очень много времени заняло обсуждение вопроса об организациях-"иностранных агентах". Кириенко сказал, что прошлая встреча по этому вопросу с ним и с президентом не осталась без последствий: что, действительно, начата процедура исключения организаций из числа иностранных агентов", — сказал Бабушкин по итогам встречи.

Он уточнил, что эта тенденция касается "как тех организаций, у которых не было в течение более года иностранного финансирования — таких организаций исключено уже 15 и восемь на подходе, так и тех организаций, которые вернули иностранное финансирование, скажем так, не прошло и года".

"То есть они вернули недавно и сразу же Минюст готов рассматривать вопрос об их исключении из реестра иностранных агентов", — пояснил правозащитник.

Бабушкин рассказал, что в ходе обсуждения этого вопроса речь шла также и о внесённой в реестр "иноагентов" правозащитной организации "Союз "Женщины Дона", и о возглавляющей ее Валентине Череватенко, в отношении которой было возбуждено уголовное дело за нарушение закона об "иностранных агентах".

"Это единственное такое уголовное дело по статье 330. Кириенко кто-то информировал о том, что она какие-то иностранные деньги получала другими каналами, мы пытались доказать, что то, что делает Череватенко, кроме выгоды и пользы Российской Федерации ничего не приносит. Очевидно, здесь необходима более подробная информация в адрес Сергея Владиленовича", — полагает правозащитник.