Петербургские власти планируют подписать порядка 30 соглашений на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга планируют в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписать порядка 30 соглашений, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в интервью ведущим информагентствам России.

"В общей сложности на ПМЭФ-2017 Санкт-Петербург планирует подписать порядка 30 соглашений. Итоговую сумму пока раскрывать не буду, чтобы интригу соблюсти. Но сумма, думаю, будет больше, чем в прошлом году. А, если подпишем все, что собираемся, то, возможно, и вообще рекордной за все предыдущие годы проведения ПМЭФ", — сказал он.

В частности, ожидается подписание соглашения по широтной скоростной магистрали — Восточному радиусу. "Наверное, основной документ, который мы планируем подписать – это соглашение по Восточному радиусу в створе улиц Фаянсовая и Зольная с мостом через Неву. По предварительным оценкам, цена вопроса – более 100 миллиардов рублей. Скорее всего, партнером города выступит консорциум российских компаний. Желающих и интересантов много. Мы, учитывая опыт строительства ЗСД, будем предлагать и отстаивать свои условия. Раз есть желающие, значит, город имеет право выбирать", — рассказал губернатор.

Он также отметил, что на стенде Санкт-Петербурга будут представлены порядка десяти проектов. "Наверное, многих заинтересует макет городского культурного пространства "Конюшенное ведомство", довольно неожиданный и интересный проект. К развитию этого памятника найден новый подход. Будет, на мой взгляд, интересный проект города-спутника "Южный", ну и другие важные инвестпроекты, которые мы планируем запустить в ближайшей перспективе. В том числе – по реставрации и приспособлению под современные функции Апраксина двора, развитию туристической и социальной инфраструктуры, а также особой экономической зоны", — отметил Полтавченко.

Также, по его словам, в павильоне Санкт-Петербурга пройдут порядка 20 дискуссий, семинаров и круглых столов. Они соберут несколько тысяч экспертов и участников.

"Мы всегда стараемся сделать наш павильон на ПМЭФ одним из центров деловой активности. На то есть основания, поскольку Санкт-Петербург остается одним из лидеров посткризисного развития России. А самое главное – нам есть, что показать", — добавил губернатор.

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