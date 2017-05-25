Петербургские власти планируют подписать порядка 30 соглашений на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга планируют в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписать порядка 30 соглашений, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в интервью ведущим информагентствам России.
В частности, ожидается подписание соглашения по широтной скоростной магистрали — Восточному радиусу. "Наверное, основной документ, который мы планируем подписать – это соглашение по Восточному радиусу в створе улиц Фаянсовая и Зольная с мостом через Неву. По предварительным оценкам, цена вопроса – более 100 миллиардов рублей. Скорее всего, партнером города выступит консорциум российских компаний. Желающих и интересантов много. Мы, учитывая опыт строительства ЗСД, будем предлагать и отстаивать свои условия. Раз есть желающие, значит, город имеет право выбирать", — рассказал губернатор.
Также, по его словам, в павильоне Санкт-Петербурга пройдут порядка 20 дискуссий, семинаров и круглых столов. Они соберут несколько тысяч экспертов и участников.
"Мы всегда стараемся сделать наш павильон на ПМЭФ одним из центров деловой активности. На то есть основания, поскольку Санкт-Петербург остается одним из лидеров посткризисного развития России. А самое главное – нам есть, что показать", — добавил губернатор.