Les Echos: Крым может стать "дверью в Россию" для инвесторов из Европы

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Европейские инвесторы проявляют все больший интерес к Крыму, несмотря на экономические санкции, пишет французская газета Les Echos.

Так, на прошедшем в конце апреля Ялтинском международном экономическом форуме присутствовали многие политики и бизнесмены, причем не только из России, но и из-за рубежа — и Москва, и местные власти приложили все возможные усилия для привлечения инвесторов, говорится в статье.

В настоящий момент, однако, какие-либо инвестиции невозможны. "Сейчас запрещено инвестировать, продавать и передавать технологии. Любые нарушения могут повлечь юридическую ответственность, особенно в Европе", — поясняет французский юрист Пьер-Эммануэль Дюпон. Несмотря на это, и в России, и в Европе уже готовят проекты сотрудничества, отмечает автор.

"Санкции не мешают нам с сегодняшнего дня налаживать прочные политические связи", — сказал представитель итальянского региона Лигурия Эдоардо Рикси. По его словам, бизнес-партнерство с Крымом, особенно с портами полуострова, может быть перспективным для Лигурии. "Когда Крым входил в состав Украины, он нас практически не интересовал. Однако теперь это дверь на российский рынок", — цитирует Рикси Les Echos.

Ряд французских фирм, работающих в сфере туризма, виноделия, косметики и городского благоустройства, также заинтересованы в сотрудничестве, сообщает издание со ссылкой на информированный источник. Ряд крымских сельскохозяйственных предприятий работает с иностранными партнерами даже несмотря на санкции, используя посредников для закупки необходимого им оборудования, пишет Les Echos.

С постройкой моста через Керченский пролив одно из главных препятствий, сдерживающих экономическое развитие Крыма, будет устранено, заключает автор.