Татарстан и WorldSkills Russia подписали соглашение о сотрудничестве

ИННОПОЛИС, 24 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Министерство экономики Татарстана и агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia будут совместно продвигать предпринимательские инициативы участников системы WorldSkills из Татарстана, соглашение подписано в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"Задача — объединить усилия в той работе, которую мы сейчас проводим по популяризации предпринимательской мысли, работе, проводимой с предпринимателями, по привлечению в эти ряды молодых людей, их обучению", — рассказал министр экономики Татарстана Артем Здунов.

По его словам, у движения Worldskills в России есть много инициатив, в том числе финансовых и организационных. "Мы активно участвуем с ними в чемпионатах. Объединив усилия, мы больше сможем сделать для бизнес-сообщества", — отметил министр.

Соглашение подразумевает двусторонние усилия в оказании всесторонней поддержки участникам чемпионатов профмастерства, которые продвигают свои проекты в малый и средний бизнес, в содействии привлечению молодежи в систему WorldSkills и в популяризации рабочих профессий с помощью СМИ, которые донесут до населения истории успеха молодых специалистов.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства.

РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине регионов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia. Также столица Татарстана готовится принять следующий национальный чемпионат по профмастерству в следующем году. На генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года Казань была выбрана городом проведения чемпионата мира WorldSkills-2019. За это право Казань соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

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