Эксперт рассказал, чем грозит отказ от сезонных отключений горячей воды

Кипячение воды на плите во время сезонного отключения горячей воды. Архивное фото

Кипячение воды на плите во время сезонного отключения горячей воды. Архивное фото

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Популистские разговоры об отказе от профилактического отключения горячего водоснабжения (ГВС) летом грозят отсутствием тепла на неопределенный срок зимой, сообщил в интервью корпоративному журналу глава "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров.

"Легкомысленные популистские, с моей точки зрения, заявления "а давайте не будем прерывать горячее водоснабжение" приводят к фактической неготовности теплосетевого хозяйства к осеннее-зимнему максимуму. Население, конечно, "за". Вот только опыт показывает: если летом не проводить гидравлических испытаний, вы получаете массу проблем зимой", — отметил он.

Во время летних испытаний системы теплоснабжения энергетики закачивают в теплотрассу холодную воду, поднимая давление, с целью выявить слабые места. На сегодняшний день, по словам Федорова, нет более надежных способов подготовки теплового хозяйства к зиме.

"Если людям нужно надежное теплоснабжение зимой, к сожалению, придется терпеть относительно несущественные неудобства летом. Другое дело, что можно сократить период отключения горячей воды с двух недель до одной. Наша компания над этим сейчас работает", — отметил он.

ООО "Газпром энергохолдинг" (100% дочерняя компания "Газпрома") является владельцем контрольных пакетов "Мосэнерго", ТГК-1 и ОГК-2, МОЭК, включающих более 80 электростанций установленной мощностью около 39 ГВт (порядка 17% установленной мощности всей российской электроэнергетики). Финской Fortum Power and Heat Oy принадлежат 29,45% акций ТГК-1, блокпакет "Мосэнерго" принадлежит правительству Москвы.