Архангельские власти просят пересмотреть схему расходов на соцсферу Севера

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов просит сенаторов рассмотреть возможность корректировки нормативов бюджетных расходов на социальную сферу северных территорий.

"Образование на селе – это часто малокомплектные школы, здравоохранение – небольшие ФАПы… Полагаю, не только Архангельск, но и другие северные регионы сталкиваются с такой проблемой. Считаю необходимым внести корректировки в применяемые методики нормирования бюджетных расходов на социальную сферу в отдаленных территориях", — сказал Орлов, выступая в Совете Федерации.

Кроме того, он отметил проблемы привлекательности работы в социальной сфере в селах и малых городах и предложил внедрить комплекс стимулирующих мер поддержки для закрепления специалистов на селе. Также проблемой для северных территорий России, по мнению Орлова, являются установленные требования к оборудованию новых учебных учреждений.

"При строительстве новых школ необходимо учитывать особенности территории, в первую очередь, в тех случаях, когда идет речь о требованиях перечня оборудования, которым должны быть оснащены вновь вводимые здания. Нельзя одной меркой мерить Москву и поселок Урдома в Ленском районе нашей области. Часть такого оборудования просто невозможно вовлечь в образовательный процесс", — настаивает Орлов.

По его словам, помимо строительства крупных социальных объектов, нельзя оставлять без внимания необходимость строительства школ и районных больниц, "тем более, что возраст многих из них приближается к вековому юбилею". Орлов попросил сенаторов поддержать выделение средств из федерального бюджета на строительство больниц в Виноградовском и Плисецком районах Архангельской области.

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