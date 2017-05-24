Архангельские власти просят покрыть расходы на энергоресурсы из федбюджета

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Необходимо участие федерального бюджета в компенсации 3 миллиардов рублей, которые Архангельская область выделяет на покрытие стоимости коммунальных услуг населению, считает губернатор региона Игорь Орлов.

"Следует сказать, что несмотря на все принимаемые меры и явно положительные тенденции, тарифы на энергоресурсы в Архангельской области остаются высокими. Чтобы поддержать людей, проживающих в суровом климате, ежегодно областной бюджет тратит более 3 миллиардов рублей на компенсацию стоимости коммунальных услуг. Считаю, что эти расходы должны компенсироваться с федеральным участием", — сказал Орлов, выступая в Совете Федерации.

По его мнению, трудно переоценить актуальность вопроса энергоемкости в повестке развития Архангельской области, так как конкурентоспособность всего, что производится и будет производиться в регионе, напрямую зависит от доступности и стоимости энергоресурсов.

Он добавил, что регион старается уходить от дорогостоящих источников генерации в сторону увеличения применения биотоплива, также проводится реализация проекта по централизации энергоснабжения наиболее труднодоступных территорий Архангельской области до 2022 года. Эти мероприятия помогают снизить зависимость от дорогостоящего завозного топлива и стимулировать создание рынка биотоплива и сдерживать рост тарифов.

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