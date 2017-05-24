Мониторинговый комитет ОПЕК: венское соглашение выполнено на 102%

ВЕНА, 24 мая — РИА Новости. Общий уровень выполнения соглашения о сокращении добычи нефти странами-членами ОПЕК и другими нефтедобывающими странами в апреле составил 102%, говорится в пресс-релизе мониторингового комитета.

"В апреле ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении, достигли уровня его выполнения 102%, что на 4% выше уровня марта", — отмечается в сообщении.

"Мониторинговый комитет выражает удовлетворение результатами и прогрессом на пути к полному выполнению соглашения об ограничении добычи и отмечает достижение полного выполнения договоренностей всеми странами", — добавляется в релизе.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Мониторинговый комитет по итогам министерской встречи, прошедшей в среду в Вене, рекомендовал продлить соглашение еще на девять месяцев, оставив без изменения объем сокращений. Окончательное решение планируется принять на встрече ОПЕК и стран, не входящих в организацию, 25 мая.