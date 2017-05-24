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Экономика

Платит новенький: ЦБ предлагает изменить цены на ОСАГО

18:2824.05.2017
(обновлено: 20:01 24.05.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО в одной из страховых компанийСтраховой полис ОСАГО в одной из страховых компаний
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Страсти вокруг ОСАГО не утихают. В конце апреля в России вступили в силу поправки в закон, устанавливающие приоритет натурального возмещения перед денежной компенсацией. Обсуждается также и идея с франшизой — чтобы виновник аварии разделял со страховщиком часть выплат по автогражданке. Но впереди и другие нововведения: Центробанк предложил изменить порядок расчета стоимости полиса ОСАГО, детализировав требования к возрасту и стажу водителей.

Как объясняют в ЦБ, стоимость полиса вырастет для отдельных категорий, а среднерыночный тариф в итоге не изменится – речь лишь идет о перераспределении нагрузки на обладателей ОСАГО.

Но защитники прав автовладельцев опасаются, что увеличение коэффициентов может не соответствовать степени риска, и ругают страховщиков за нежелание раскрыть обезличенную статистику для беспристрастного анализа.

Дорожно-транспортное происшествие
© Fotolia / koldunova
Как выжить после ДТП по новому закону об ОСАГО

Новичкам еще дороже

Согласно проекту, документ которого есть в распоряжении РИА Новости, больше всего платить придется молодым и неопытным водителям.

Сейчас действуют следующие коэффициенты: до 22 лет включительно со стажем вождения до трех лет включительно – 1,8, более 22 лет со стажем вождения до трех лет включительно – 1,7, до 22 лет включительно со стажем вождения свыше трех лет – 1,6 и более 22 лет со стажем вождения свыше трех лет – 1.

По мнению регулятора, действующих четырех групп для градации водителей не достаточно, их должно быть семь.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОформление полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Оформление полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД

Водители в возрасте 16-24 лет со стажем до трех-четырех лет, а также в возрасте 25-29 лет со стажем до года могут получить максимальный коэффициент 1,8 – то есть за полис им придется платить на 80% больше.

К удорожанию страховки могут смело готовиться и обладатели полиса "мультидрайв" (если оформлен такой полис при наступлении страхового случая выплата производится в независимости от того, кто был за рулем  -  главное, чтобы он имел право управления транспортным средством). Для договоров ОСАГО, не предусматривающих ограничения количества лиц, допущенных к управлению авто, ЦБ предлагает повысить коэффициент – с 1,8 до 2,7.

Скидку опытным

Более детальная разбивка коэффициентов по возрасту и стажу сделает цену ОСАГО справедливее без повышения тарифа, считает глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО нового образца в одной из страховых компании Омска
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Страховой полис ОСАГО нового образца в одной из страховых компании Омска

Предполагается, что от нововведений выиграют водители старше 30-ти лет и со стажем вождения более трех-четырех лет. Они могут рассчитывать на понижающие коэффициенты (скидку) от 0,66 до 0,99). Чем старше водитель и больше стаж, тем больше будет скидка.

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    Конечно, опытные водители заслуживают скидки

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    Поддерживаю, если полис не будет стоить слишком дорого для водителей-новичков

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Изменение порядка расчета стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя никак не повлияет на рынок, совокупный размер взносов не изменится, уверены игроки страхового рынка. "Нагрузка перераспределяется с более опытных водителей на менее опытных. Вводятся более дробные коэффициенты", — отметил руководитель дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.

Страховщики указывают: опытные и безаварийные водители и не должны платить за недавних выпусников автошкол, склонных после двух лет езды переоценивать свои способности.

© Fotolia / Monkey BusinessДорожно-транспортное происшествие
© Fotolia / Monkey Business
Дорожно-транспортное происшествие

В Госдуме предложенный ЦБ порядок расчета стоимости ОСАГО раскритиковали. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова (ЕР), он нелогичный и нацелен лишь на на максимальный сбор денег с автомобилистов.

Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Аксаков поддержал новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО

Отсутствие открытых данных

Активисты, отстаивающие интересы автовладельцев, настаивают: статистика по ОСАГО должна быть общедоступной – чтобы любой человек просчитать и соотнести, насколько эти коэффициенты соответствуют увеличению степени риска в той или иной возрастной категории.

"Эта статистика должна быть опубликована, так как договор ОСАГО является публичным и касается практически всего населения России", — считает Игорь Пушкарь,

руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования.

Эксперт отмечает, что перекос по выплатам в сторону более неопытных водителей, однозначно, будет. Но при этом коэффициент может быть задан непропорционально той степени риска, который создают определенные категории.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкАвтовладелец оформляет страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО

"Из прошлого опыта практически все новации, которые были призваны оптимизировать рынок ОСАГО, заканчивались повышением стоимости полиса. Не исключаю, что именно этим закончится и эта", — говорит Пушкарь.

Сами страховщики объясняют нежелание раскрывать статистику по ОСАГО коммерческой тайной. Но, по мнению Петра Шкуматова, координатора сообщества "Синие ведерки", закрытые данные — все равно, что кот в черном ящике.

"Это как в известной задаче с котом Шрёдингера – нужно гадать, жив он или мертв", — припомнил эксперт известный мысленный эксперимент из области квантовой механики.

"В других странах, например, в США, эти данные общедоступны в деперсонализированном виде", — отметил Шкуматов.

Этот же подход, уверены в "Синих ведерках", нужно применить и в России: обезличить полисы убрать оттуда персональные данные водителей, заменив их на уникальные идентификаторы, и предоставить эти данные обществу в сыром виде – чтобы была возможность провести независимый анализ.

© РИА Новости / Артем ЖитеневПерейти в фотобанкПередвижной пункт автомобильного страхования на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Артем Житенев
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Передвижной пункт автомобильного страхования на одной из улиц Москвы

Нужен комплексный подход

В отрасли не устают напоминать: продажа полисов ОСАГО для страховых компаний убыточна, и эту проблему надо как-то решать.

По данным РСА объем сборов страховщиков ОСАГО в январе-феврале 2017 года составил 28,952 млрд рублей, а выплаты за этот период достигли 28,350 млрд рублей. "Кризисная ситуация в ОСАГО сохраняется", — констатировал в конце марта Юргенс.

Впрочем, по мнению наблюдателей, мерами, что предлагает ЦБ проблему не решишь. Чтобы помочь рынку нужен системный и концептуальный подход к системе обязательного страхования вообще. Латание же дыр приведет лишь к увеличению стоимости полиса ОСАГО. 

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