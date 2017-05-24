Платит новенький: ЦБ предлагает изменить цены на ОСАГО

Страховой полис ОСАГО в одной из страховых компаний

Страховой полис ОСАГО в одной из страховых компаний

Страсти вокруг ОСАГО не утихают. В конце апреля в России вступили в силу поправки в закон, устанавливающие приоритет натурального возмещения перед денежной компенсацией. Обсуждается также и идея с франшизой — чтобы виновник аварии разделял со страховщиком часть выплат по автогражданке. Но впереди и другие нововведения: Центробанк предложил изменить порядок расчета стоимости полиса ОСАГО, детализировав требования к возрасту и стажу водителей.

Как объясняют в ЦБ, стоимость полиса вырастет для отдельных категорий, а среднерыночный тариф в итоге не изменится – речь лишь идет о перераспределении нагрузки на обладателей ОСАГО.

Но защитники прав автовладельцев опасаются, что увеличение коэффициентов может не соответствовать степени риска, и ругают страховщиков за нежелание раскрыть обезличенную статистику для беспристрастного анализа.

Новичкам еще дороже

Согласно проекту, документ которого есть в распоряжении РИА Новости, больше всего платить придется молодым и неопытным водителям.

Сейчас действуют следующие коэффициенты: до 22 лет включительно со стажем вождения до трех лет включительно – 1,8, более 22 лет со стажем вождения до трех лет включительно – 1,7, до 22 лет включительно со стажем вождения свыше трех лет – 1,6 и более 22 лет со стажем вождения свыше трех лет – 1.

По мнению регулятора, действующих четырех групп для градации водителей не достаточно, их должно быть семь.

Водители в возрасте 16-24 лет со стажем до трех-четырех лет, а также в возрасте 25-29 лет со стажем до года могут получить максимальный коэффициент 1,8 – то есть за полис им придется платить на 80% больше.

К удорожанию страховки могут смело готовиться и обладатели полиса "мультидрайв" (если оформлен такой полис при наступлении страхового случая выплата производится в независимости от того, кто был за рулем - главное, чтобы он имел право управления транспортным средством). Для договоров ОСАГО, не предусматривающих ограничения количества лиц, допущенных к управлению авто, ЦБ предлагает повысить коэффициент – с 1,8 до 2,7.

Скидку опытным

Более детальная разбивка коэффициентов по возрасту и стажу сделает цену ОСАГО справедливее без повышения тарифа, считает глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Предполагается, что от нововведений выиграют водители старше 30-ти лет и со стажем вождения более трех-четырех лет. Они могут рассчитывать на понижающие коэффициенты (скидку) от 0,66 до 0,99). Чем старше водитель и больше стаж, тем больше будет скидка.

Изменение порядка расчета стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя никак не повлияет на рынок, совокупный размер взносов не изменится, уверены игроки страхового рынка. "Нагрузка перераспределяется с более опытных водителей на менее опытных. Вводятся более дробные коэффициенты", — отметил руководитель дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.

Страховщики указывают: опытные и безаварийные водители и не должны платить за недавних выпусников автошкол, склонных после двух лет езды переоценивать свои способности.

В Госдуме предложенный ЦБ порядок расчета стоимости ОСАГО раскритиковали. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова (ЕР), он нелогичный и нацелен лишь на на максимальный сбор денег с автомобилистов.

Отсутствие открытых данных

Активисты, отстаивающие интересы автовладельцев, настаивают: статистика по ОСАГО должна быть общедоступной – чтобы любой человек просчитать и соотнести, насколько эти коэффициенты соответствуют увеличению степени риска в той или иной возрастной категории.

"Эта статистика должна быть опубликована, так как договор ОСАГО является публичным и касается практически всего населения России", — считает Игорь Пушкарь,

руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования.

Эксперт отмечает, что перекос по выплатам в сторону более неопытных водителей, однозначно, будет. Но при этом коэффициент может быть задан непропорционально той степени риска, который создают определенные категории.

"Из прошлого опыта практически все новации, которые были призваны оптимизировать рынок ОСАГО, заканчивались повышением стоимости полиса. Не исключаю, что именно этим закончится и эта", — говорит Пушкарь.

Сами страховщики объясняют нежелание раскрывать статистику по ОСАГО коммерческой тайной. Но, по мнению Петра Шкуматова, координатора сообщества "Синие ведерки", закрытые данные — все равно, что кот в черном ящике.

"Это как в известной задаче с котом Шрёдингера – нужно гадать, жив он или мертв", — припомнил эксперт известный мысленный эксперимент из области квантовой механики.

"В других странах, например, в США, эти данные общедоступны в деперсонализированном виде", — отметил Шкуматов.

Этот же подход, уверены в "Синих ведерках", нужно применить и в России: обезличить полисы убрать оттуда персональные данные водителей, заменив их на уникальные идентификаторы, и предоставить эти данные обществу в сыром виде – чтобы была возможность провести независимый анализ.

Нужен комплексный подход

В отрасли не устают напоминать: продажа полисов ОСАГО для страховых компаний убыточна, и эту проблему надо как-то решать.

По данным РСА объем сборов страховщиков ОСАГО в январе-феврале 2017 года составил 28,952 млрд рублей, а выплаты за этот период достигли 28,350 млрд рублей. "Кризисная ситуация в ОСАГО сохраняется", — констатировал в конце марта Юргенс.

Впрочем, по мнению наблюдателей, мерами, что предлагает ЦБ проблему не решишь. Чтобы помочь рынку нужен системный и концептуальный подход к системе обязательного страхования вообще. Латание же дыр приведет лишь к увеличению стоимости полиса ОСАГО.