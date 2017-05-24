Путин заявил о трудностях с повышением зарплат бюджетникам в регионах

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что существуют трудности с повышением зарплат бюджетникам в некоторых российских регионах, и предложил сделать все для исправления ситуации.

"В целом заявленные обязательства исполняются. Однако в некоторых субъектах Российской Федерации с этим (повышением зарплат бюджетников — ред.) возникают трудности. Рассчитываю сегодня услышать предложения по тому, что мы сделаем в самое ближайшее время для того, чтобы исправить ситуацию", — сказал Путин на совещании с правительством.