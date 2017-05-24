Ирак поддерживает предложение продлить венское соглашение на девять месяцев

ВЕНА, 24 мая — РИА Новости, Мария Князева. Ирак поддерживает продление соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев, сказал журналистам министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

"Ирак весьма поддерживает предложение, данное некоторыми членами ОПЕК. Мы поддерживаем предложение о девяти месяцах", — сказал он.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Вопрос о продлении будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.