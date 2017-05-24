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Экономика

Минск будет настаивать на снятии всех ограничений на экспорт продуктов в РФ

16:2324.05.2017
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкНочной вид площади Победы в городе Минске. Архивное фотоНочной вид площади Победы в городе Минске. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МИНСК, 24 мая — РИА Новости, Нина Гурина. Белоруссия на новых переговорах с российской стороной будет настаивать на снятии всех ограничений на экспорт своей сельхозпродукции в Россию, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Леонид Заяц.

Логотип компании Газпром
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министры сельского хозяйства РФ и Белоруссии на встрече в понедельник в Москве договорились о снятии ограничений на поставки мясной и молочной продукции с девяти белорусских предприятий, а также о проведении в течение 10 дней еще одной встречи по остальным предприятиям.

"Несмотря на трудности, мы будем продолжать работу по открытию остальных предприятий для России. Вскоре снова проведем переговоры об этом. Причем будем настаивать, чтобы разрешили поставки всей продукции", — сказал министр в интервью "Сельской газете", опубликованном в среду.

Говоря о прошедшем в понедельник раунде переговоров, Заяц сказал, что "обстановка по-прежнему сложная". "Но мы не падаем духом: действуем, настаиваем, убеждаем. Конечно, прогресс пока небольшой. Но хорошо, что он есть", — подчеркнул Заяц.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в Минске. Архив
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Он также прокомментировал информацию Россельхознадзора о нахождении в белорусской молочной продукции антибиотиков. "Все это надумано и не подтверждается реальными фактами. Получается парадокс: в одной продукции предприятия они есть, в другой — нет. Но у молочных комбинатов постоянные сырьевые зоны. И если антибиотики не обнаруживают в молоке, кефире, сметане, то их не может быть и в сыре или масле. Но с представителями Россельхознадзора очень сложно разговаривать, тем более убеждать в чем-то", — сказал министр.

Касаясь введения с 22 мая Россельхознадзором режима усиленного лабораторного контроля продукции девяти белорусских предприятий, Заяц пояснил, что "ужесточится надзор за продукцией как с российской, так и с нашей стороны". "Исследоваться будет каждая партия товара. Кроме того, более пристальным станет контроль на всех стадиях производства: от сырья до готовой продукции. В случае если у россиян появятся замечания, они могут закрыть предприятие целиком для поставок в их страну", — отметил он.

В то же время глава Минсельхозпрода Белоруссии убежден в качестве и безопасности белорусских продуктов. "Я не вижу оснований для того, чтобы упрекать хоть одного белорусского переработчика в том, что он выпускает некачественный товар. Замечания могут быть рабочего порядка, но они никак не касаются безопасности производимых продуктов питания", — сказал он.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Петр Иванов
Не будет "санкционки"-не будет проблем никаких!!!
16:31
24.05.2017
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