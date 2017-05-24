ЕС теряет 100 млрд евро в год из-за неэффективного инвестирования в оборону

БРЮССЕЛЬ, 24 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Суммарные потери стран-членов Евросоюза из-за неэффективного инвестирования средств в сферу обороны и безопасности оцениваются в пределах от 25 миллиардов до 100 миллиардов ежегодно, заявил в среду вице-председатель Еврокомиссии по занятости, экономическому росту, инвестициям и конкурентоспособности Юрки Катайнен.

"Потери от недостаточного (инвестиционного — ред.) взаимодействия стран-членов в сфере обороны и безопасности оцениваются в пределах от 25 миллиардов до 100 миллиардов ежегодно", — сказала он журналистам в Брюсселе по итогам заседания Еврокомиссии, рассмотревшей перспективы сотрудничества стран ЕС в сфере обороны.

По словам Катайнена, страны ЕС вкладывают средства в "примерно одни и те же" инструменты в сфере безопасности и обороны, и поэтому необходимо структурирование этих расходов с целью обеспечения большей степени инвестиционной эффективности.

Как сообщила, со своей стороны, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, суммарные оборонные расходы ЕС в настоящее время составляют половину средств, которые тратят на это США, а потенциал оборонных возможностей не превышает 15% от американского.