На Вологодчине запустили новый цех по переработке льна

ВОЛОГДА, 24 мая — РИА Новости, Виктория Смирнова. Новый цех, который будет перерабатывать до пяти тонн льнотресты в сутки на короткое волокно, открылся в деревне Брилино Устюженского района Вологодской области, сообщил РИА Новости глава региона Олег Кувшинников.

"Построило цех переработки местное сельхозпредприятие "Пригородный Плюс", которое уже не первый год специализируется на производстве молока, кормов, а также льноводстве. В 2017 году предприятие планирует произвести посев льна-долгунца на площади 460 гектаров", — рассказал Кувшинников.

По словам губернатора, цех под линию переработки строился с течение 2014-2015 годов. К зданию подведено электричество, установлена часть технологического оборудования. В перспективе есть возможность установить линии по переработке льнотресты в длинное волокно.

"С каждым годом рынок потребления льноволокна растет. Мне кажется, перспективы у этого цеха огромные. Открытие новой линии в Устюженском районе позволит осуществлять своевременную переработку льнотресты, произведенную хозяйствами муниципалитета. К великому сожалению, практически все регионы утратили свои возможности по переработке льнотресты и производству льноволокна. Вологодская область потенциал сохранила и развивает. Сегодня мы один из наиболее развитых регионов в области льноводства, самое северное в стране поле по выращиванию льна", — подчеркнул глава региона.

Губернатор подчеркнул, что несколько лет назад в регионе были определены сырьевые зоны, в хозяйствах которых не только выращивается лен, но и производится его первичная переработка. В области работают 10 льнозаводов (в Бабаевском, Великоустюгском, Верховажском, Вологодском, Кич-Городецком, Никольском, Череповецком и Шекснинском районах), которыми в 2016 году переработано 7,3 тысячи тонн льнотресты.

"Развитие льноводства в области имеет потенциал для взаимовыгодного сотрудничества аграрного комплекса с промышленностью. Сейчас, с использованием новых технологий, лен находит применение в различных сферах: целлюлозно-бумажной, медицинской, химической, военной, автомобильной. В текущем году на Вологодчине планируется посеять льна-долгунца на площади 5,3 тысячи га", — отметил Кувшинников.