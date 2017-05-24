Российские эксперты подтвердили ограничение Турцией поставок пшеницы

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) подтвердила введение Турцией ограничений на беспошлинные поставки пшеницы из РФ.

В среду газета "Ведомости" сообщила, что власти Турции ввели новые ограничения на импорт пшеницы из России — на РФ должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт пшеницы в режиме внутренней переработки, который дает право на беспошлинный ввоз товара. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев сообщил РИА Новости, что аналогичные ограничения были введены и в отношении подсолнечного масла.

Президент НАЭСП Сергей Балан подтвердил РИА Новости введение ограничений в отношении российской пшеницы. "Запрашивается лицензия на какой-то объем — лицензия на этот объем выдается. Но в ней сказано, что из России можно привезти только 25% этого объема", — сказал Балан. "По другим товарам — мне неизвестно. Официально никаких заявлений пока нет", — добавил он.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Представители турецкого бизнеса объясняли такие меры тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку продуктов из Турции, в частности томатов.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", указав, что ограничения по поставкам томатов пока сохранятся. Он пояснил, что данный вопрос увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей. После этого Турция объявила об отмене введенных в марте ограничений по пшенице.

В понедельник, 22 мая, Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что ограничения по томатам останутся в силе.