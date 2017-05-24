Медведев отметил значительный прогресс в импортозамещении

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Наиболее перспективные отрасли, которые позволяли снижать сырьевую зависимость, в 2016 году развивались, видны результаты импортозамещения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Прошлый год страна прожила в режиме достаточно жесткой экономии, но, тем не менее, мы все-таки развивались, создавали основу для качественного роста, который рассчитан на длительную перспективу, что и позволяет уже в этом году целый ряд задач важных решать, и в целом исполняли социальные обязательства", — сказал Медведев на заседании правительства.

Он добавил, что федеральный бюджет на 2016 год этим приоритетам полностью отвечал, была оказана адресная помощь тем, кому было особенно тяжело, были направлены финансовые ресурсы для сохранения стабильной ситуации на рынке труда.

"Возможности использовались и для поддержки реальной экономики, конечно, не так как бы нам хотелось активно, но, тем не менее, наиболее перспективные отрасли, которые позволяют снижать сырьевую зависимость, развивались. Видны и определенные результаты программы импортозамещения", — отметил премьер.