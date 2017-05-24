Архангельские власти хотят возместить бизнесу затраты на северные надбавки

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Необходимо компенсировать выплату северных надбавок бизнесу для создания конкурентных условий, сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

По его словам, вся территория Архангельской области с советских времен относится к районам Крайнего Севера либо приравненным к ним территориям. Он отметил, что сегодня 59% территорий включено в арктическую зону Российской Федерации и 57% населения (650 тысяч человек) проживают в Арктике.

"Однако северные гарантии и льготы сегодня играют против нас. Это дополнительное обременение бизнеса и бюджета, а также зачастую стоп-фактор для инвестора, поэтому развитие как самой северной территории, так и развитие бизнеса северных территорий стандартными традиционными инструментами зачастую сложно реализовать. ", — сказал Орлов, выступая в Совете Федерации.

Орлов сообщил, что власти региона выработали предложения, принятие которых позволит формировать как минимум конкурентные условия хозяйствования на севере и обеспечить дифференцированный подход к управлению развитием огромной территории нашей страны.

"В первую очередь, это компенсации нагрузки на бизнес из-за северных льгот за счет снижения страховых взносов во внебюджетные фонды. Также ввести систему корректирующих коэффициентов при определении финансирования в рамках федеральной госпрограммы для арктических регионов", — уточнил Орлов.

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