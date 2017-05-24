ФРМ поддержит создание инфраструктуры ивановского промпарка "Вичуга"

ИВАНОВО, 24 мая — РИА Новости. Ивановская область получит поддержку Фонда развития моногородов в размере 441,5 миллионов рублей на строительство инфраструктуры индустриального парка "Вичуга", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Заявка Ивановской области на предоставление средств в размере 441,5 миллионов рублей получала положительное заключение на заседании Набсовета Фонда развития моногородов, в котором принял участие губернатор области Павел Коньков. Средства фонда будут направлены на строительство инженерных сетей и другой инфраструктуры индустриального парка "Вичуга", а также подъездной автомобильной дороги к промышленной площадке", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что софинансирование со стороны региона составит 5 процентов, подписание соглашения о софинансировании планируется в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Принято очень важное решение для региона, которое серьезным образом упрощает реализацию нашего ключевого инвестиционного проекта — строительства комбината синтетического волокна", — приводит пресс-служба комментарий Конькова.

Индустриальный парк "Вичуга" рассчитан на размещение порядка 60 резидентов. Якорным резидентом станет комбинат по производству полиэтилентерефталата текстильного назначения. Строительство комбината должно начаться в 2017 году, выход на проектную мощность запланирован на 2020 год. Общий объем инвестиций составит свыше 25 миллиардов рублей. Прогнозируется, что в индустриальном парке будет создано около 1900 рабочих мест, в том числе непосредственно на самом комбинате — более 530 мест.

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