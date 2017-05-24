В Иваново открылся международный текстильный форум "SMARTEX-2017"

ИВАНОВО, 24 мая — РИА Новости. XX Международный научно-практический форум "SMARTEX-2017", посвященный промышленным технологиям получения и использования "умного" текстиля — волокон и готовых материалов с широким спектром новых свойств, проходит в городе Иваново, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

"Пятидневное мероприятие задумано как место встречи представителей научного сообщества и деловых кругов для решения вопросов, связанных с внедрением технологических инноваций в текстильной отрасли и смежных с ней секторах экономики. В нынешнем году форум, который проходит на базе Ивановского государственного политехнического университета, собрал более 500 участников из разных стран. В его программе — традиционная научная сессия, блок деловых вопросов, школа молодых ученых, конкурсная программа", — сказал собеседник агентства.

Приветствие участникам форума направил губернатор Ивановской области Павел Коньков. В ходе мероприятия также пройдет отбор финалистов конкурса молодежных проектов "Рынок FashionNet: взгляд в будущее", которые смогут побывать в августе 2017 года на Форсайт-кемпе Агентства стратегических инициатив в Плесе и стать участниками региональной команды по подготовке предложений в "дорожную карту" рынка FashionNet, которая призвана изменить ситуацию на отечественном рынке моды.

Форум "SMARTEX-2017" проводится при поддержке Минобрнауки РФ, ФАНО России, правительства Ивановской области, Российского союза предпринимателей.

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