Россия стала претендентом на проведение в 2020 году органического конгресса

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия вошла в шорт-лист стран, претендующих на проведение в 2020 году Всемирного конгресса Международной федерации органического сельскохозяйственного движения (IFOAM), говорится в пресс-релизе Национального органического союза (НОС) РФ.

Всего в шорт-лист вошли 13 государств: Австралия, Канада, Китай, Чехия, Франция, Литва, Малайзия, Мексика, Марокко, Новая Зеландия, Россия, Испания и ОАЭ. Окончательное голосование пройдет в рамках генеральной ассамблеи IFOAM 9-11 ноября 2017 года в Нью-Дели.

"Всемирный органический конгресс в Москве поможет обеспечить устойчивое развитие рынка органического производства не только в России, но и в соседних с ней странах. В конечном итоге все это послужит стимулом для вступления в IFOAM новых членов", — отметил исполнительный директор НОС Олег Мироненко, слова которого приводятся в релизе.

Всемирные конгрессы IFOAM проходят раз в три года. В конгрессе принимает участие свыше 2 тысяч делегатов из более чем 100 стран мира.

По оценке Минсельхоза РФ, объем мирового рынка органической продукции сейчас превышает 100 миллиардов долларов, а через пять лет может удвоиться. Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что Россия в будущем может занять до 10-15% мирового рынка органической продукции. По его словам, сегодня РФ занимает лишь 0,2% этого рынка.