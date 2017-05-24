В Мордовии в этом году построят почти 40 километров новых дорог

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. В Мордовии в этом году планируется отремонтировать и построить почти 40 километров региональных и местных дорог, сообщил врио главы республики Владимир Волков.

"В общей сложности предстоит отремонтировать и построить 37 километров региональных и местных дорог. Намеченную программу строительства необходимо выполнить качественно и в полном объеме. Мы не должны забывать, что именно дороги во многом определяют лицо региона, говорят об уровне цивилизации и благополучия нашего общества", — сказал врио главы региона, слова которого приводятся в сообщении.

Он также отметил, что дороги — одна из важнейших тем в наказах избирателей Мордовии и прежде всего — жителей сельских населенных пунктов. Поэтому внимание к этой теме особое. По его словам, в текущем году на строительство сельской дорожной сети федеральный центр выделит Мордовии вдвое больше средств, чем в 2016 году. Значительные средства на сельские дороги предусмотрены и в республиканском бюджете.

Волков, выступая в феврале с посланием Госсобранию республики, сообщил, что в этом году на дорожное строительство в республике будет направлено почти 5 миллиардов рублей. Кроме региональных и местных дорог, предстоит отремонтировать и построить около 90 километров федеральных дорог.

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