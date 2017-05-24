ЦБ выяснил, с какими проблемами сталкиваются покупатели е-ОСАГО

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Банк России при проведении проверки страховых компаний, работающих на рынке ОСАГО, выявил ряд проблем при продаже электронных полисов обязательной "автогражданки" (е-ОСАГО), сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

1 января вступили в силу изменения в закон об ОСАГО, в соответствии с которыми российские страховщики обязаны обеспечить возможность заключения договора ОСАГО в виде электронного документа с каждым лицом, обратившимся с заявлением о заключении такого договора.

"Мы предупредили страховые компании, что будем осуществлять проверки того, насколько они качественно выполняют все наши требования. И эта проверка, она, с одной стороны, показала, что все страховые компании готовы продавать полисы ОСАГО и такие полисы продают… Но, конечно, мы обнаружили и ряд проблем", — заявил Чистюхин в эфире телеканала НТВ, отметив, что в целом по РФ доля е-полисов в общем объеме продаваемых полисов ОСАГО уже превышает 10%, а в проблемных регионах, где возникали сложности с покупкой полиса ОСАГО, доля достигает 40%.

Одной из проблем, по словам Чистюхина, является то, что граждане, по тем или иным причинам, обращаясь на сайт страховщика, не могут приобрести полисы ОСАГО. "Каждой страховой компании были направлены предписания на устранение нарушений и был дан определенный срок для всего этого, чтобы они привели свои системы в правильное состояние и мы надеемся, что к июлю этого года мы получим качественный результат", — добавил Чистюхин, подчеркнув, что ЦБ намерен проводить такие проверки на регулярной основе. "Мы настроены достаточно серьезно", — сказал он.

"Помимо этой проблемы, невозможность купить полисы, есть проблема переадресации на другие сайты и это тоже тот вопрос, который нам необходимо решать", — продолжил Чистюхин, добавив, что для того, чтобы переадресация полноценно и правильно работала, необходимо ее "допустить", так как сегодня она "не допускается". "Что для нас важно — если уж вас пареадресовали с одного сайта на другой, то чтобы там вы точно смогли этот полис купить. Если такая система появится и она будет работать хорошо, тогда мы не будем возражать против изменения в закон", — сказал Чистюхин.

Зампред ЦБ также сообщил, что сегодня обмен документами при оформлении е-ОСАГО устроен таким образом, что потребитель вынужден направлять сканы документов. "Сейчас ведется работа о подключении страховых компаний и РСА к порталу госуслуг. Если эта работа будет сделана, а это большая серьезная автоматизированная работа, тогда данные по потребителям, гражданам, автовладельцам можно будет запрашивать из этих государственных баз данных. Пока по планам к концу года мы можем перейти от сканов уже к просто электронному подтверждению информации через эти базы данных", — заключил он.