Совфед ратифицировал протокол о госзакупках в зоне свободной торговли СНГ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду протокол между государствами-участниками договора о зоне свободной торговли стран СНГ о правилах и процедурах регулирования государственных закупок.

Документ устанавливает принципы регулирования и основных требований в сфере государственных и муниципальных закупок на территории государств-участников договора. Ратификация и вступление протокола в действие будут способствовать расширению экономического сотрудничества в СНГ, отмечают в международном комитете Совфеда.

Протокол предусматривает два этапа реализации. На первом этапе государства-участники должны обеспечить переход на электронный формат закупок конкурентными способами (в том числе подача заявок, подведение итогов и заключение договора о закупке). Второй этап предполагает внедрение технологий, обеспечивающих информационную открытость и прозрачность закупок, совместимость технологических платформ в целях получения государствами-участниками протокола технической возможности участия в закупках.

Реализация протокола будет способствовать повышению эффективности и результативности проведения закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, повышению уровня конкуренции в этой сфере, предотвращению злоупотреблений при проведении таких закупок.