Минтранс считает возможным возвращение AirBerlin и EasyJet в Россию

НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Предпосылки к пересмотру планов по свертыванию авиаперевозок в РФ такими иностранными авиакомпаниями как AirBerlin и EasyJet есть, считает замминистра транспорта РФ Валерий Окулов.

"Коммерческие права на выполнение полетов у них присутствуют. Мы видим, что динамика перевозок в этом году весьма позитивная и это, конечно, наверняка является предпосылкой к тому, чтобы им пересмотреть свои планы по свертыванию перевозок, которые были приняты в прошлом году", — сказал замминистра, отвечая на вопрос о возможности возврата на российский рынок этих авиакомпаний.

При этом Окулов сказал, что говорить о том, когда они вернутся, проблематично, поскольку это вопрос коммерческой целесообразности, который находится в компетенции компаний.