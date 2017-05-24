Минтранс считает возможным возвращение AirBerlin и EasyJet в Россию
11:5924.05.2017
(обновлено: 12:01 24.05.2017)
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НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Предпосылки к пересмотру планов по свертыванию авиаперевозок в РФ такими иностранными авиакомпаниями как AirBerlin и EasyJet есть, считает замминистра транспорта РФ Валерий Окулов.
"Коммерческие права на выполнение полетов у них присутствуют. Мы видим, что динамика перевозок в этом году весьма позитивная и это, конечно, наверняка является предпосылкой к тому, чтобы им пересмотреть свои планы по свертыванию перевозок, которые были приняты в прошлом году", — сказал замминистра, отвечая на вопрос о возможности возврата на российский рынок этих авиакомпаний.
При этом Окулов сказал, что говорить о том, когда они вернутся, проблематично, поскольку это вопрос коммерческой целесообразности, который находится в компетенции компаний.