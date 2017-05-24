РЗС не получал документов об ограничении поставок пшеницы в Турцию

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский зерновой союз (РЗС) прокомментировал сообщения о новых ограничениях на поставки пшеницы в Турцию.
В среду газета "Ведомости" сообщила, что турецкие власти ограничили долю Москвы при выдаче лицензий на импорт пшеницы в режиме внутренней переработки до 20-25 процентов.
По его словам, если Анкара все же введет новые правила, то повторится ситуация, которая была в марте-мае, когда турецкие компании обходные пути для покупки российского зерна.
Анкара с 15 марта изменила порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции, при этом Россия не вошла в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Турецкие бизнесмены объяснили действия властей запретом Москвы на поставку некоторых продуктов.
В начале мая президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о "комплексном решении" по снятию ограничений. При этом запрет на поставки томатов в Россию пока сохраняется.