В ФК "Система" прокомментировали увеличение "Роснефтью" суммы иска

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. АФК "Система" считает увеличение суммы иска "Роснефтью" к холдингу до 170,6 миллиарда рублей не только необоснованным, но и из разряда ненаучной фантастики, сообщил РИА Новости официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов.
"Мы и по поводу предыдущей суммы требований говорили, что она абсолютно не обоснована. А 170,6 миллиарда рублей — это уже из области ненаучной фантастики", — сказал Копытов.
Ранее арбитраж Башкирии зарегистрировал иск "Роснефти" о взыскании 106,6 миллиарда рублей с АФК "Система" и назначил рассмотрение заявления на 6 июня.