В ФК "Система" прокомментировали увеличение "Роснефтью" суммы иска

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. АФК "Система" считает увеличение суммы иска "Роснефтью" к холдингу до 170,6 миллиарда рублей не только необоснованным, но и из разряда ненаучной фантастики, сообщил РИА Новости официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов.

В среду "Роснефть" подала в арбитражный суд Республики Башкортостан ходатайство об уточнении суммы иска к АФК "Система", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы суда. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил РИА Новости, что "Роснефть" увеличила сумму иска по активам "Башнефти" к АФК до 170,6 миллиарда рублей со 106,6 миллиарда после пересчета обесценения рубля.

"Мы и по поводу предыдущей суммы требований говорили, что она абсолютно не обоснована. А 170,6 миллиарда рублей — это уже из области ненаучной фантастики", — сказал Копытов.

Ранее арбитраж Башкирии зарегистрировал иск "Роснефти" о взыскании 106,6 миллиарда рублей с АФК "Система" и назначил рассмотрение заявления на 6 июня.