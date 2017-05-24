Агент "ГЛОНАСС" в Приморье перестанет работать с физлицами

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая — РИА Новости. Один из уполномоченных агентов АО "ГЛОНАСС" в Приморье — "Сумотори-Авто" — прекращает продажу физлицам, с 1 июня распределением терминалов "ЭРА-ГЛОНАСС" займутся официальные таможенные представители, сообщает пресс-служба администрации края.

Как сообщают местные СМИ, 22 мая люди приехали в офис "Сумотори", чтобы получить оплаченных модули ЭРА-ГЛОНАСС, но администрации на месте не оказалось, а офис по продаже устройств был закрыт.

"Согласно договору, агент ГЛОНАСС имеет право самостоятельно определять систему дистрибьюции и порядок установки терминалов, при условии соблюдения технических требований и отчетности перед АО "Глонасс". Мы взяли на себя дополнительные обязательства по созданию открытой электронной очереди, для того, чтобы исключить спекуляции в этот сложный период. Однако в процессе были выявлены "серые" схемы, ложные заявки, поддельные договоры и доверенности. В связи с этим было принято решение о прекращении работы с физическими лицами и лицами, не имеющими аккредитации таможенного представителя, и переходе на систему дистрибьюции B2B", – сообщил руководитель группы компаний "Сумотори-Авто" Виталий Веркеенко.

С 1 июня электронная очередь на сайте компании будет закрыта, а распределением терминалов "ЭРА-ГЛОНАСС" займутся официальные таможенные представители, с которыми "Сумотори-Авто" заключит договоры. На сайте компании также отмечается, что вся оплата по верификации заявок будет возвращена заявителям.