Приморские депутаты одобрили госгарантию на достройку Hyatt во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая – РИА Новости. Приморские парламентарии одобрили предоставление госгарантии в 1,2 миллиарда рублей на достройку гостиниц Hyatt во Владивостоке, сообщает законодательное собрание края.

"В рамках корректировки принято положительное решение о возможном предоставлении государственной гарантии в сумме 1,2 миллиарда рублей с целью дальнейшего кредитования ОАО "Наш дом — Приморье" для обеспечения финансирования строительства гостиничных комплексов класса 5 звезд на материковой части Владивостока, с обеспечением гарантированных обязательств в равных долях в 2018 и 2019 годах", — говорится в сообщении.

По данным заксобрания, вопрос вызвал дискуссию среди депутатов. Как заверил парламентариев вице-губернатор Василий Усольцев, это последние бюджетные средства, которые будут задействованы на достройку этих объектов, планируется, что одна из гостиниц должна принять первых гостей в сентябре на Восточном экономическом форуме.

Депутат Галуст Ахоян заявил, что сегодня даже в невысокий сезон в гостиницах Владивостока практически нет свободных мест. "Средства, выделенные на достройку, пока считаются недостаточными. Поэтому 1 миллиард 200 миллионов рублей комитетом одобрены под возможный кредит "Нашего дома Приморья" для завершения первого этапа строительства. Это сумма гарантий Приморского края", — сказал депутат.

Hyatt — первый во Владивостоке отель высшего класса. Строительство двух пятизвездочных гостиниц началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. В сентябре 2013 года депутаты краевого парламента одобрили решение застройщика взять очередной кредит на завершение строительства гостиниц. Всего на строительство отеля из краевого бюджета было выделено 8,5 миллиарда рублей, а в феврале 2015 года парламентарии края выделили еще около 1,4 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что экс-директор компании-подрядчика "Наш дом — Приморье" Марина Ломакина обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве гостиницы. Также в результате проверок строительства гостиниц заведено уголовное дело о халатности. В ноябре 2016 года сообщалось о задержании директора компании "Наш дом — Приморье" Сергея Запорожца. В марте контрольно-счетная палата Приморья нашла финансовые нарушения в работе "Наш дом — Приморье" и рекомендовала прекратить бюджетные вливания в уставной капитал компании.