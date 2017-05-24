Глава ЕАБР: страны без выхода к морю теряют до 30% торгового оборота

ООН, 24 мая — РИА Новости. Страны, не имеющие выхода к морю, теряют до 30 процентов торгового оборота, сообщил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Дмитрий Панкин. Среди участников Банка таких стран — пять.

"Средний экономический показатель стран, не имеющих выхода к морю, на 1,5 процентных пункта ниже, чем у стран с выходом к морю. Общий показатель оборота торговли на 30% ниже. Причины этого очевидны — высокая стоимость перевозок", — заявил Панкин на Форуме по финансированию развития Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). По его словам, расходы на транспортировку могут обходиться до 50% дороже по сравнению с государствами, имеющими выход к морю.

Решением проблемы, по его словам, может стать региональная экономическая интеграция, так как этот процесс позволяет смягчить ограничения географической изоляции стран за счет снижения пограничных и таможенных затрат, увеличения мобильности рабочей силы и капитала. Таким образом также обеспечивается подключение к портам и другим ключевым объектам инфраструктуры.

Панкин подчеркнул, что ЕАБР действует в соответствии с повесткой дня программ ООН в области развития, помогая странам-членам преодолевать препятствия для их экономического роста путем финансирования проектов в области транспорта и энергетической инфраструктуры. "Почти половина всех проектов в текущем инвестиционном портфеле ЕАБР являются интеграционными проектами, которые способствуют большей связности между нашими странами-членами", — подчеркнул Панкин.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов. Государствами-участниками являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.