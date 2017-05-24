Титов предложил установить мораторий на неналоговые платежи в регионах

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Авторы ежегодного доклада уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова предлагают установить мораторий на введение неналоговых платежей на региональном уровне, следует из доклада.

Как отмечают авторы документа, в настоящее время в РФ действует мораторий на введение новых неналоговых платежей на федеральном уровне. При этом на уровне субъектов РФ мораторий не действует. Кроме того, поручение главы правительства о предельном уровне неналоговых платежей для предпринимателей и организаций до настоящего времени не было выполнено.

В качестве решения данной проблемы авторы доклада предлагают установить мораторий на введение неналоговых платежей на региональном уровне.

"Во время действия моратория провести оценку целесообразности и обоснованности неналоговых платежей и их ставок с целью снижения необоснованной нагрузки на бизнес как на федеральном, так и на региональном уровне", — отмечается в документе.