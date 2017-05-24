Бизнес-омбудсмен предложил снизить НДС до 12%

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов оценивает возможный потенциал снижения совокупной ставки страховых взносов в РФ в 10 процентных пунктов, потенциал снижения НДС – в 6 п.п., говорится в ежегодном докладе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей.

Таким образом, по мнению бизнес-омбудсмена, страховые взносы могут быть снижены до 20%, а НДС — до 12%. Сейчас ставка страховых взносов в РФ составляет 30% от фонда оплаты труда, ставка НДС – 18%.

Как отмечается в докладе, избыточная фискальная нагрузка в РФ препятствует росту производительности труда и появлению новых рабочих мест, способствуя росту теневой экономики. Авторы доклада отмечают, что Россия входит в группу стран с наиболее высокой налоговой нагрузкой. В качестве решения проблемы разработчики доклада бизнес-омбудсмена предлагают в новой налоговой политике РФ снизить нагрузку на корпоративный сектор.

"Новая налоговая политика должна быть нацелена на увеличение налоговых поступлений в бюджет не за счет повышения ставок и изъятия денег из экономики, а за счет расширения налоговой базы", — говорится в документе. Расширить налоговую базу можно путем увеличения деловой активности и количества предприятий, роста производительности труда, диверсификации экономики.

"Потенциал к снижению совокупной ставки социальных взносов можно оценить в 10 п.п. Потенциал к снижению НДС параллельно с ростом собираемости налога через внедрение АСК НДС-2 (электронная система администрирования НДС – ред.) составляет 6 п.п. (до 12%)", — считают авторы доклада.

Правительство РФ сейчас обсуждает так называемый налоговый маневр 22/22, предложенный Минфином. Он предполагает снижение совокупной ставки страховых взносов с одновременным увеличением НДС. Обе эти ставки предлагается установить на уровне 22%. Как заявил в понедельник глава Минфина Антон Силуанов, налоговый маневр еще не утвержден, и его параметры могут измениться после обсуждений.