КАЗАНЬ, 23 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан заинтересован в локализации производства компании Siemens на территории республики, заявил глава региона Рустам Минниханов.

Во вторник он встретился с президентом компании Siemens AG Джо Кэзером.

"Татарстан заинтересован в расширении всестороннего взаимодействия с Siemens, а также в более широкой локализации вашего производства на территории нашей республики. Для этого имеется вся необходимая инфраструктура", — цитирует слова президента Татарстана его пресс-служба.

При этом Минниханов отметил, что сегодня продукция компании представлена практически во всех отраслях татарстанской экономики: энергетика, нефтехимия, машиностроение и системы автоматизации, здравоохранение, транспортная сфера.

Минниханов подчеркнул, что несмотря на нынешнюю ситуацию на международной политической арене, Татарстан продолжает активно сотрудничать с немецкими компаниями. Помимо Siemens ведется работа с Linde, BASF, Bosсh, KraussMaffei и другими.

Также, по его словам, Татарстан способствует развитию межрегиональных связей между Россией и Германией. "Во главе татарстанских делегаций в прошлом году я посетил шесть германских земель. Все они были заинтересованы в укреплении торгово-экономического и других форм сотрудничества", — сказал глава республики.

В завершение встречи ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и генеральный директор ООО "Сименс Здравоохранение" Светлана Гербель подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает участие сторон в целом ряде совместных проектов: от поставок новейшего оборудования "Сименс Здравоохранение" для научно-исследовательских работ КФУ до создания профильного образовательного центра на базе Елабужского института КФУ.

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