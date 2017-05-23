Титов ответил Кудрину по поводу мифов о путях роста российской экономики

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов в статье Forbes по пунктам ответил председателю совета Центра стратегических разработок (ЦСР) и экс-главе Минфина Алексею Кудрину, который во вторник назвал пять заблуждений относительно обеспечения экономического роста РФ.
Четвертым мифом Кудрин назвал то, что увеличению роста может способствовать какой-либо аналог политики "количественного смягчения" — предоставления дополнительной ликвидности на льготных условиях. Пятый — что возвращение ЦБ к активной валютной политике, вплоть до фиксации валютного курса на заниженном уровне, будет способствовать росту за счет снятия с российских компаний валютных рисков, усиления конкурентных позиций экспортеров и компаний, ориентирующихся на импортозамещение.
И Кудрин (в качестве председателя совета ЦСР), и Титов (в составе Столыпинского клуба) готовят свою экономическую программу развития России с 2018 года. С конца мая власти РФ приступят к обсуждению экспертных разработок.
Заочный бой
Спикер отметил, что за выкладками Кудрина читается тезис о том, что в современной России невозможен рост экономики за счет системных мер. "Может быть где-нибудь, когда-нибудь, когда создадутся условия, сами собой улучшатся и те самые "институты". А сейчас все равно все украдут или выведут за границу. Так что не сейчас и не здесь. Это позиция пропассивная. Но наша позиция – другая", — сказал Титов.
Бизнес-омбудсмен предположил, что "коллеги, к сожалению, просто не очень умеют эффективно управлять экономическими инструментами: по-видимому, здесь важен наш, предпринимательский, бизнес-опыт".
"Поэтому остается ходить вокруг кругами, читать мантры и теоретизировать про таргетирование инфляции и барьеры, сдерживающие в России рост. А терять время — и мы это доказываем расчетами — значит обречь страну на отставание и прозябание в третьем-четвертом эшелоне мировой экономики", — заявил он.
О мифах по пунктам
Столыпинский клуб, отметил Титов, не считает, что надо отказаться от таргетирования инфляции и полагает, что надо продолжать с ней бороться. "Но вот фетиш низкой инфляции при отсутствии экономического роста (и его перспектив) – это путь в тупик. Инфляция – это всего лишь температура при болезни, а экономический застой – это сама болезнь. Температуру нужно стараться сбить, но без лечения организм не выздоровеет. У мертвого тела нет температуры, у стоячей экономики – нет инфляции", — сказал бизнес-омбудсмен.
"Наша инфляция — "cost push" ("инфляция издержек") зависит от роста процентных ставок по кредитам, тарифов естественных монополий, но прежде всего от роста цен на импорт, происходящего от падения курса рубля, то есть в конечном счете напрямую от снижения цен на нефть", — пояснил свою логику Титов..
Говоря о втором пункте, о том, что рост экономики можно подтолкнуть расширением денежного предложения, Титов заметил, что для смены финансовой системы "надо влить в нее дополнительную кровь, без которой механизм не заведется", но при этом выдавать деньги не старым, неэффективным институтам.
Надо дать толчок – нужна активная политика по поддержке роста, которая включала бы в себя не только экономические (налоговые, тарифные, институциональные решения), но и финансовые меры, пишет Титов. "Мы четко даем пути "связанной" финансовой поддержки, которые дают максимальные гарантии целевого их использования, мы в реальном бизнесе знаем, как управлять инвестициями, и с госуправленцами можем поделиться опытом", — отмечает он.
"А вот теория Кудрина о том, что в экономиках, достигших предела "потенциального промышленного выпуска", денежные инвестиции не приведут к росту ВВП, а только вызовут рост инфляции, — не про нас", — заметил Титов.
"У нас в экономике еще огромное количество инвестиционных ниш. Мы делаем этот вывод, глубоко проанализировав нашу экономику, исходя из нашего предпринимательского опыта, и в отраслевом и в региональном разрезе наш предел еще далеко не достигнут. Нам еще расти и расти, но для этого, действительно, нужны не только честный профессиональный суд и правильное административное регулирование, но и низкая финансовая нагрузка на бизнес – налоги, тарифы", — заявил омбудсмен.
Затронув тему отсутствия в России производственных мощностей (третий миф Кудрина), Титов заметил, что заказанное самим же экс-главой Минфина исследование ЦМАКП убедительно доказывает обратное. "У нас не только есть незадействованные старые мощности, но и построенные в последнее время, некоторые из которых сегодня работают на 60-70% загрузки. Кроме того, рост может начаться с производств, имеющих короткий инвестиционный период, в их числе выход компаний из тени, создание новых малых и средних предприятий, экономики "простых вещей", сельского хозяйства; строительство в среднесрочной перспективе будет поддержано более сложными производствами с более длительным периодом освоения инвестиций", — рассказал он.
Отвечая на четвертый миф, озвученный Кудриным, Титов напомнил, что политика количественного смягчения работала и в США, и в ЕС, и в Японии на фоне низкой инфляции. "Увеличение денежного предложения не приведет к росту инфляции только при одном условии: она должна быть встречена работающим предложением отечественных товаров и услуг. А это уже комплексная реформа, без нее не обойтись", — сказал бизнес-омбудсмен.
Таким образом, Столыпинский клуб предлагает "и кнут, и пряник": более решительные, чем сейчас, ограничения для банков в моменты экстремальной волатильности рубля и более выгодные условия для вложения "новых денег".
"Когда рубль слишком сильно укрепляется и начинает сдерживать рост производства, (государству – ред.) можно становиться участником рынка и осторожно скупать иностранную валюту", — подытожил Титов свое объяснение мифов.