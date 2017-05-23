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Экономика

Титов ответил Кудрину по поводу мифов о путях роста российской экономики

19:2223.05.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкБорис Титов. Архивное фотоБорис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов в статье Forbes по пунктам ответил председателю совета Центра стратегических разработок (ЦСР) и экс-главе Минфина Алексею Кудрину, который во вторник назвал пять заблуждений относительно обеспечения экономического роста РФ.

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кудрин назвал пять мифов о путях роста российской экономики
В понедельник в статье газеты "Коммерсант" Кудрин назвал пять заблуждений относительно обеспечения экономического роста РФ. Среди них: ЦБ должен отказаться от таргетирования инфляции, с ней можно справиться, ограничив тарифы монополий (миф 1); экономический рост страны можно подтолкнуть расширением денежного предложения (миф 2); экономический рост можно разогнать, задействовав незагруженные производственные мощности с помощью снижения процентной ставки (миф 3).

Четвертым мифом Кудрин назвал то, что увеличению роста может способствовать какой-либо аналог политики "количественного смягчения" — предоставления дополнительной ликвидности на льготных условиях. Пятый — что возвращение ЦБ к активной валютной политике, вплоть до фиксации валютного курса на заниженном уровне, будет способствовать росту за счет снятия с российских компаний валютных рисков, усиления конкурентных позиций экспортеров и компаний, ориентирующихся на импортозамещение.

И Кудрин (в качестве председателя совета ЦСР), и Титов (в составе Столыпинского клуба) готовят свою экономическую программу развития России с 2018 года. С конца мая власти РФ приступят к обсуждению экспертных разработок.

Заочный бой

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Титов, резюмируя статью Кудрина, отметил, что в ней виден "выстрел из укрытия" в адрес Столыпинского клуба. "И в наших предложениях мы уверены и готовы доказывать свою правоту в любом формате. Но проблема в том, что от прямой дискуссии Кудрин уклоняется и все время "выстреливает" из укрытия, то в "Вопросах экономики", то в "Коммерсанте". Мы зовем на очный бой, но если нет, давайте так. Готовы и заочно", — сказал Титов.

Спикер отметил, что за выкладками Кудрина читается тезис о том, что в современной России невозможен рост экономики за счет системных мер. "Может быть где-нибудь, когда-нибудь, когда создадутся условия, сами собой улучшатся и те самые "институты". А сейчас все равно все украдут или выведут за границу. Так что не сейчас и не здесь. Это позиция пропассивная. Но наша позиция – другая", — сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен предположил, что "коллеги, к сожалению, просто не очень умеют эффективно управлять экономическими инструментами: по-видимому, здесь важен наш, предпринимательский, бизнес-опыт".

"Поэтому остается ходить вокруг кругами, читать мантры и теоретизировать про таргетирование инфляции и барьеры, сдерживающие в России рост. А терять время — и мы это доказываем расчетами — значит обречь страну на отставание и прозябание в третьем-четвертом эшелоне мировой экономики", — заявил он.

О мифах по пунктам

Столыпинский клуб, отметил Титов, не считает, что надо отказаться от таргетирования инфляции и полагает, что надо продолжать с ней бороться. "Но вот фетиш низкой инфляции при отсутствии экономического роста (и его перспектив) – это путь в тупик. Инфляция – это всего лишь температура при болезни, а экономический застой – это сама болезнь. Температуру нужно стараться сбить, но без лечения организм не выздоровеет. У мертвого тела нет температуры, у стоячей экономики – нет инфляции", — сказал бизнес-омбудсмен.

Сергей Неверов (справа). Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Поэтому мы предлагаем ЦБ таргетировать, как во многих других странах, не только рост цен, но и рост экономики", — заявил он. По словам Титова, за достигнутый недавно рекордно низкий уровень инфляции в 4% стоит благодарить не ЦБ, а президента РФ Владимира Путина и министра энергетики Александр Новака, которые смогли добиться соглашения по сдерживанию добычи нефти с ОПЕК. Поэтому бороться с такой инфляцией надо с уходом от наркотической зависимости от нефти, диверсификацией экономики, заменой нефти новыми современными производствами.

"Наша инфляция — "cost push" ("инфляция издержек") зависит от роста процентных ставок по кредитам, тарифов естественных монополий, но прежде всего от роста цен на импорт, происходящего от падения курса рубля, то есть в конечном счете напрямую от снижения цен на нефть", — пояснил свою логику Титов..

Говоря о втором пункте, о том, что рост экономики можно подтолкнуть расширением денежного предложения, Титов заметил, что для смены финансовой системы "надо влить в нее дополнительную кровь, без которой механизм не заведется", но при этом выдавать деньги не старым, неэффективным институтам.

Надо дать толчок – нужна активная политика по поддержке роста, которая включала бы в себя не только экономические (налоговые, тарифные, институциональные решения), но и финансовые меры, пишет Титов. "Мы четко даем пути "связанной" финансовой поддержки, которые дают максимальные гарантии целевого их использования, мы в реальном бизнесе знаем, как управлять инвестициями, и с госуправленцами можем поделиться опытом", — отмечает он.

"А вот теория Кудрина о том, что в экономиках, достигших предела "потенциального промышленного выпуска", денежные инвестиции не приведут к росту ВВП, а только вызовут рост инфляции, — не про нас", — заметил Титов.

"У нас в экономике еще огромное количество инвестиционных ниш. Мы делаем этот вывод, глубоко проанализировав нашу экономику, исходя из нашего предпринимательского опыта, и в отраслевом и в региональном разрезе наш предел еще далеко не достигнут. Нам еще расти и расти, но для этого, действительно, нужны не только честный профессиональный суд и правильное административное регулирование, но и низкая финансовая нагрузка на бизнес – налоги, тарифы", — заявил омбудсмен.

Затронув тему отсутствия в России производственных мощностей (третий миф Кудрина), Титов заметил, что заказанное самим же экс-главой Минфина исследование ЦМАКП убедительно доказывает обратное. "У нас не только есть незадействованные старые мощности, но и построенные в последнее время, некоторые из которых сегодня работают на 60-70% загрузки. Кроме того, рост может начаться с производств, имеющих короткий инвестиционный период, в их числе выход компаний из тени, создание новых малых и средних предприятий, экономики "простых вещей", сельского хозяйства; строительство в среднесрочной перспективе будет поддержано более сложными производствами с более длительным периодом освоения инвестиций", — рассказал он.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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При этом запустить эти производства, считает Титов, только за счет процентной ставки ЦБ РФ невозможно — нужна система мер. "Но это условие необходимое: высокая ставка впрямую влияет на стоимость кредита…. Так что ставка должна стимулировать инвестиции, а не зарабатывание на депозитах, и, конечно, соотносится с уровнем инфляции: мы предлагаем уровень "инфляция +2%". Но прошу учесть, что инфляция может быть и ниже, как успешно показали десятки стран", — заявил спикер.

Отвечая на четвертый миф, озвученный Кудриным, Титов напомнил, что политика количественного смягчения работала и в США, и в ЕС, и в Японии на фоне низкой инфляции. "Увеличение денежного предложения не приведет к росту инфляции только при одном условии: она должна быть встречена работающим предложением отечественных товаров и услуг. А это уже комплексная реформа, без нее не обойтись", — сказал бизнес-омбудсмен.

Таким образом, Столыпинский клуб предлагает "и кнут, и пряник": более решительные, чем сейчас, ограничения для банков в моменты экстремальной волатильности рубля и более выгодные условия для вложения "новых денег".

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Наконец, на пятый пункт статьи Кудрина, где говорится о росте экономики при фиксации валютного курса на низком уровне, Титов напомнил, что Столыпинский клуб выступает против такого. "Дело в том, что мы против фиксированного курса. Нас перепутали с Глазьевым или еще с кем-то…. Мы за то, чтобы курс устанавливал рынок, но государство в отдельные, очень специальные, моменты кризисов может вводить элементы мягкого денежного регулирования – смотри "Стратегию роста" (программа Столыпинского клуба – ред.)", — отметил он.

"Когда рубль слишком сильно укрепляется и начинает сдерживать рост производства, (государству – ред.) можно становиться участником рынка и осторожно скупать иностранную валюту", — подытожил Титов свое объяснение мифов.

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