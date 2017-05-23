Глава Центробанка рассказала об изменениях ключевой ставки к 2020 году

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Банк России ожидает, что к 2020 году ключевая ставка может опуститься до 6,5-7% при инфляции 4% годовых, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Я исхожу из того, что инфляция среднесрочная будет около 4%, а это значит, что инфляционные ожидания населения снизятся соответствующим образом, и к 2020 году наша ключевая ставка может быть 6,5-7%", — сказала Набиуллина депутатам Госдумы.

"По какой ставке могут выдавать кредиты банки? Это зависит от того, какой заемщик. Мы даже сейчас видим — в одной отрасли, например, отрасль сельского хозяйства, отрасль металлургии, промышленности — ставки кредитования разные. Это зависит от того, в какой ситуации находится предприятие, насколько оно конкурентоспособно, у него есть заказы, нет долгов. Поэтому эта ставка будет определяться коммерческими банками. Но в среднем, наверное, будет 9-10%. Но это прогнозно", — добавила она, говоря о перспективе ближайших трех лет.

Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ составляет 9,25% годовых. ЦБ в конце апреля снизил ее на 0,5 процентного пункта. Это второе снижение ставки в текущем году.