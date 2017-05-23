Путин обсудит с правительством поддержку экономической активности

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, 24 мая, обсудит с руководителями министерств и ведомств новые инструменты поддержки экономической активности в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

"На совещании по экономическим вопросам, глава государства обсудит с руководителями министерств и ведомств новые инструменты поддержки экономической активности в Российской Федерации и перспективы инвестиционно-технологического развития страны", — говорится в сообщении.

Кроме того, президент проведет очередное совещание с членами правительства, основной темой которого станет вопрос повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы. На встрече также будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем.