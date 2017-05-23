Первый зампред ЦБ назвал главную цель работы регулятора

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Банк России видит свою главную цель в предотвращении крахов банков, а не в отзыве лицензий, заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин на заседании рабочей группы в Госдуме.

"Мы не рады и не гордимся, когда наступает финансовое оздоровление банков, потому что это выбор между плохим и очень плохим — отзывом лицензии. И главную свою цель видим в работе по профилактике, по предотвращению банковских крахов", — сказал Тулин.

"Это самая тяжелая повседневная работа, которая окутана завесой тайны банковской. Об итогах этой работы, по крайней мере, о счастливых исходах мало кто знает. Никто не знает, сколько случаев банкротств мы предотвратили. Все знают только о наших "провалах", когда лицензия отозвана", — отметил он.

"Отзыв лицензий и финансовое оздоровление кредитных организаций с задействованием государственных средств — это плохие события, которые означают, что банковские крахи случились, а экономика и общество несут потери", — добавил Тулин.

Банк России с приходом в июне 2013 года новой главы Эльвиры Набиуллиной начал расчистку банковского сектора от проблемных игроков и вывел из системы более 200 банков. С рынка ушли не только мелкие банки, но и ряд средних и крупных игроков.

Набиуллина ранее в мае заявила, что ЦБ в ближайшие 2-3 года продолжит активно очищать банковский сектор от недобросовестных игроков.