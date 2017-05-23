Белоруссия изучает альтернативы поставкам российской нефти

МИНСК, 23 мая — РИА Новости. Белоруссия не отказывается от идеи развития поставок нефти из других стран, помимо России, и не исключает такие поставки в текущем году, сообщил во вторник в Минске вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

"Все возможно", — сказал Семашко журналистам, отвечая на вопрос, возможны ли в этом году альтернативные поставки нефти, в частности из Ирана, и не пропала ли необходимость в диверсификации поставок после урегулирования нефтегазового спора с РФ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне этого спора поручал чиновникам искать альтернативные способы поставок "черного золота". В октябре 2016 года в порт Одессы прибыл танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии, а в марте 2017 года — первый танкер с иранской нефтью.

Между тем в апреле Москва и Минск подписали документы, урегулировавшие разногласия в нефтегазовой сфере. Документы были подписаны сразу после заявления "Газпрома" о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016–2017 годах газ в полном объеме — 726,2 миллиона долларов. Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии и восстановлении поставок российской нефти до уровня в 24 миллиона тонн в год.