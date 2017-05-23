Власти Югры планируют продолжить развивать систему арендных домов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа продолжат развивать арендный жилищный фонд в крупных города региона, в этом году будет построен еще один дом в Ханты-Мансийске, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе "прямой линии" в Ханты-Мансийске.

По словам главы автономного округа, в настоящее время такой жилищный фонд существует в трех муниципалитетах — в Нефтеюганске, Сургуте и Ханты-Мансийске. К концу 2016 года в Югре было построено четыре арендных дома на 600 квартир, а в текущем году в окружной столице появится еще более 200 аналогичных жилых помещений. Кроме того, возможно в перспективе эта программа будет продолжена в городе Нягань.

"Это новое жилье со всей инфраструктурой, с подключением к системе "Безопасный город". Если речь идет о коммерческом найме, то это жилые помещения с мебелью. Цена аренды коммерческого найма действительно ниже, чем на рынке. А самое главное, одновременно с этим есть право на регистрацию по месту жительства. Если стороны выполняют обязательства по договору аренды, то никто не в праве прервать эти отношения", — отметила Комарова.

Стоимость аренды, несмотря на то, что она имеет коммерческий характер, ниже, чем на рынке. Как уточнили в региональном правительстве, цена за квадратный метр разнится в среднем от 370 до 511 рублей в месяц, при этом аренда трехкомнатной квартиры, например, в Сургуте, крупнейшем городе Югры, не превышает 30 тысяч рублей, что заметно дешевле рыночных цен.

"Еще одну историю мы открываем в этом же наемном фонде. Это так называемое жилье социального использования. Здесь затраты на найм такого жилого помещения еще меньше, но там ограничение по категории лиц, которые могут воспользоваться таким жилым фондом", — заявила губернатор Югры.

По ее мнению, подобный фонд позволяет привлекать необходимых специалистов, в том числе, для бюджетной сферы.

"Мы, прежде всего, эту работу проводим в крупных городах, больших по численности", — резюмировала Комарова.

Она уточнила, что планы по возведению аналогичных жилых домов в настоящее время есть у ряда других городов региона.

Другие новости региона читайте здесь