Россия на "ЭКСПО-2017" в Астане сделает акцент на арктической тематике

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия на международной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане в своем павильоне сделает акцент на арктической тематике и "зеленой" энергетике, рассказал генеральный комиссар российской секции на выставке, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По словам Каламанова, в российском павильоне будет представлена практически вся тематика, связанная с энергетикой. Основой станут направления, связанные с атомной энергетикой и возобновляемыми источниками энергии: солнечной, ветро- и гидроэнергетикой.

"Также очень важно, что мы хотим раскрыть тематику Арктики… Именно Арктики не с точки зрения региона, который связан с окружающей средой, но также и как раз с тем, что именно Арктика является, как мы полагаем, на будущее базой для добычи энергии. Я полагаю, что этот баланс, который у нас должен сохраниться в Арктике между развитием окружающей среды и добычей углеводородов, иных источников энергии — это для нас станет самым важным на ближайшее время", — сообщил Каламанов.

Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет в Казахстане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. В рамках мероприятия будут продемонстрированы новейшие достижения науки в сфере развития "зеленой" энергетики.

В феврале, в интервью РИА Новости Каламанов рассказывал, что в "ЭКСПО-2017" примут участие такие крупные российские компании как "Росатом", "Россети", "Транснефть", "Новатэк", "Уралхим", "Уралкалий", "Норильский никель", "Хевел", "Ротек", "УВЗ". По его словам, российский павильон – одна из самых больших экспозиций на выставке: примерно тысяча квадратных метров на первом уровне и примерно столько же на втором уровне.