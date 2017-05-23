В Тюменской области планируют выпускать вездеходы

ТЮМЕНЬ, 23 мая — РИА Новости. Власти Тюменской области приступили к реализации нового инвестпроекта — организации производства вездеходной техники, снегоболотоходов; стоимость проекта оценивается более чем в сто десять миллионов рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Само производство расположится в поселке Московском Тюменского района. Общая производительность нового комплекса составит порядка 20 машин в год. За два года будут созданы 15 новых рабочих мест", — сказал собеседник агентства, отметив, что реализация проекта позволит сохранить 60 уже действующих рабочих мест.

По словам губернатора Владимира Якушева, для Тюменской области задачей на сегодня является создание в каждом муниципалитете крупных проектов и подкрепление их малыми проектами.

"Таким образом, в каждом районе будет своя экономическая база, обеспеченность рабочими местами, налоговыми поступлениями в бюджет и качественной продукцией, реализующейся по всему региону и за его пределами", — сказал глава региона.

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